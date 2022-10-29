السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى ونظيره الكينى يؤكدان أهمية تكثيف الجهود للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الكيني
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس الكيني على فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية الكينية

وتناول الاتصال التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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