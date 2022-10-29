السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين وسلاح نارى فى طوخ

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عاطل، بدائرة مركز شرطة طوخ، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري وعدد من الذخائر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق أمني، وتمكن من ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة طوخ، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 1 كيلو جرام، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 25 ألف جنيه، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان لاستخدامه في عملية البيع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الأجهزة الأمنية عاطل مركز شرطة طوخ المواد المخدرة سلاح نارى مخدر الهيروين

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