تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 28-10-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء فروض الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وتناشد دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت في الصلوات والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:38 صباحاً

أذان الظهر 11:39 صباحاً

أذان العصر 2:48 مساءً

أذان المغرب 5:12 مساءً

أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 4:43 صباحاً

أذان الظهر 11:44 صباحاً

أذان العصر 2:53 مساءً

أذان المغرب 5:16 مساءً

أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 4:34 صباحاً

أذان الظهر 11:35 صباحاً

أذان العصر 2:44 مساءً

أذان المغرب 5:08 مساءً

أذن العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:38 صباحاً

أذان الظهر 11:41 صباحاً

أذان العصر 2:53 مساءً

أذان المغرب 5:17 مساءً

أذان العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 5:05 صباحاً

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:23 مساءً

أذان المغرب 5:48 مساءً

أذان العشاء 7:03 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ