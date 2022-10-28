الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 28-10-2022

الصلاة
الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء فروض الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وتناشد دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت في الصلوات والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم الجمعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر 4:38 صباحاً
  • أذان الظهر 11:39 صباحاً
  • أذان العصر 2:48 مساءً
  • أذان المغرب 5:12  مساءً
  • أذان العشاء 6:31  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 4:43 صباحاً
  • أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • أذان العصر 2:53 مساءً
  • أذان المغرب 5:16 مساءً
  • أذان العشاء 6:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 4:34 صباحاً
  • أذان الظهر 11:35 صباحاً
  • أذان العصر 2:44 مساءً
  • أذان المغرب 5:08 مساءً
  • أذن العشاء 6:26 مساءً

 

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مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 4:38 صباحاً
  • أذان الظهر 11:41 صباحاً
  • أذان العصر 2:53 مساءً
  • أذان المغرب 5:17 مساءً
  • أذان العشاء 6:33 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 5:05 صباحاً
  • أذان الظهر 12:08 صباحاً
  • أذان العصر 3:23 مساءً
  • أذان المغرب 5:48 مساءً
  • أذان العشاء 7:03 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر 4:24 صباحاً
  • أذان الظهر 11:27 صباحاً
  • أذان العصر 2:39  مساءً
  • أذان المغرب 5:03 مساءً
  • أذان العشاء 6:19 مساءً

 

 

الصلاة العصر الظهر الفجر العشاء المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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