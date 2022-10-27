مصرع شاب صدمه قطار الصعيد بالبدرشين

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في مدينة البدرشين جنوب الجيزة.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة البدرشين، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

بسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

كان اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شاب يبلغ من العمر 17 سنة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.