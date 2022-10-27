ضبط 5 أطنان «حبيبات بلاستيكية» مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط (5 أطنان "حبيبات بلاستيكية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، (1,4 طن نحاس خام) بدون مستندات مجهولة المصدر، (600 متر سلك كهربائى) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية (300 قطعة إستيكر) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لذات العلامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.