الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان «حبيبات بلاستيكية» مجهولة المصدر بالقليوبية

حبيبات بلاستيكية
حبيبات بلاستيكية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.  

 ضبط (5 أطنان "حبيبات بلاستيكية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، (1,4 طن نحاس خام) بدون مستندات مجهولة المصدر، (600 متر سلك كهربائى) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية (300 قطعة إستيكر) مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لذات العلامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر

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