مصرع طالب وإصابة آخر فى مشاجرة بين عائلتين بقرية السمطا بقنا

وقعت مشاجرة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، نشبت بين عائلتين، أسفرت عن مصرع طالب وإصابة آخر.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة مسلحة بين عائلتين قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز دشنا إلى مكان الواقعة وسيطرت على الاشتباكات وجارٍ ضبط المتهمين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن، فيما يتلقى المصاب العلاج اللازم.