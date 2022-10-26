إصابة 11 عاملا فى انقلاب سيارة بـ«صحراوي أسيوط»

أصيب 11 عاملا بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسيوط.



كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز الغنايم.



وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام "5461-ى ر ج" تابع لإحدى شركات المقاولات بجانب الطريق الصحراوى الغربى أسيوط - القاهرة دائرة مركز الغنايم، ونتج عن الحادث إصابة 11 عاملا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.



جرى رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.