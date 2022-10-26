الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 عاملا فى انقلاب سيارة بـ«صحراوي أسيوط»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ads

أصيب 11 عاملا بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز الغنايم.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام "5461-ى ر ج" تابع لإحدى شركات المقاولات بجانب الطريق الصحراوى الغربى أسيوط - القاهرة دائرة مركز الغنايم، ونتج عن الحادث إصابة 11 عاملا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

جرى رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

الطريق الصحراوي الغربي سيارة ربع نقل انقلاب حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالى للعلاقات الطيبة بين دولتين

الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية تمثّل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة

عمرو فتوح: عرض توصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال نجاح كبير للمؤتمر الاقتصادى

«المهن التعليمية»: ولى أمر يتعدى على مديرة مدرسة بحلوان

«العربية للتصنيع» تطرح منتجاتها بنظام التقسيط

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

إبراهيم داود

عن النقد السينمائى.. ومجلة الفيلم

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان