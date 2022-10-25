فاطمة عمر: أتمنى أن يسير شباب رفع الأثقال على نفس خطى الكبار

تحدثت فاطمة عمر، البطلة المصرية في رفع الأثقال البارالمبي، عن استضافة مصر لـ منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والتي ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تستضيف مصر البطولة لأول مرة خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعد بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024.

قالت فاطمة عمر: "هذه أول مرة تقام فيها بطولة إفريقيا في مصر، ونتمنى أن تكون في أفضل صورة، ونحقق نتائج جيدة ومشرفة أمام جميع الفرق، لأننا نشارك مع أقوى دول العالم، بالأخص في البنات حيث ستشارك نيجيريا التي تعتبر أقوى دولة".

وأضافت: "نحن نستعد لهذه البطولة منذ أربعة أشهر ونقيم المعسكرات، ولكن هذه فترة غير كافية، ونتمنى أن نحقق نتيجة مشرفة، وتكون هذه البطولة فرصة لكي ننظم بطولات أخرى، نتمنى أن نقوم مصر بتنظيم الأولمبياد".

واستكملت: "شرف كبير لي أن يتحدث أحد عني سواء أنا أو شريف عثمان أو باقي الأبطال، فنحن لنا اسم كبير في الخارج، واسمي معروف في الخارج أكثر من مصر وهذا شيء يسعدني".

واختتمت: "أتمنى أن الجيل القادم يسير على نفس الخطى الذي نسير عليه؛ لكي يكون لمصر اسم كبير في رفع الأثقال، سأفعل كل ما في وسعي لأكون على قدر المسؤولية وإسعاد الشعب المصري، معي أقوى المنافسين في البطولة مثل بطلة نيجيريا الذي تعتبر أقوى منافس لي".

تنطلق منافسات البطولة إفريقيا يوم 27 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 نفس الشهر الجاري، من المنتظر أن يقام حفلة افتتاح البطولة في نفس اليوم، ويشارك في البطولة 164 لاعبًا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدربًا وإداريًا.