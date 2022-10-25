الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فاطمة عمر: أتمنى أن يسير شباب رفع الأثقال على نفس خطى الكبار

فاطمة عمر
فاطمة عمر
ads

تحدثت فاطمة عمر، البطلة المصرية في رفع الأثقال البارالمبي، عن استضافة مصر لـ منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والتي ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تستضيف مصر البطولة لأول مرة خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعد بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024.

قالت فاطمة عمر: "هذه أول مرة تقام فيها بطولة إفريقيا في مصر، ونتمنى أن تكون في أفضل صورة، ونحقق نتائج جيدة ومشرفة أمام جميع الفرق، لأننا نشارك مع أقوى دول العالم، بالأخص في البنات حيث ستشارك نيجيريا التي تعتبر أقوى دولة".

وأضافت: "نحن نستعد لهذه البطولة منذ أربعة أشهر ونقيم المعسكرات، ولكن هذه فترة غير كافية، ونتمنى أن نحقق نتيجة مشرفة، وتكون هذه البطولة فرصة لكي ننظم بطولات أخرى، نتمنى أن نقوم مصر بتنظيم الأولمبياد".

واستكملت: "شرف كبير لي أن يتحدث أحد عني سواء أنا أو شريف عثمان أو باقي الأبطال، فنحن لنا اسم كبير في الخارج، واسمي معروف في الخارج أكثر من مصر وهذا شيء يسعدني".

واختتمت: "أتمنى أن الجيل القادم يسير على نفس الخطى الذي نسير عليه؛ لكي يكون لمصر اسم كبير في رفع الأثقال، سأفعل كل ما في وسعي لأكون على قدر المسؤولية وإسعاد الشعب المصري، معي أقوى المنافسين في البطولة مثل بطلة نيجيريا الذي تعتبر أقوى منافس لي".

تنطلق منافسات البطولة إفريقيا يوم 27 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 نفس الشهر الجاري، من المنتظر أن يقام حفلة افتتاح البطولة في نفس اليوم، ويشارك في البطولة 164 لاعبًا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدربًا وإداريًا.

فاطمة عمر رفع الأثقال رفع الأثقال البارالمبي البارالمبية صالة حسن مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هدف المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022

العنب بـ 10 جنيهات.. أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أستاذ بـ «زراعة الزقازيق» يضع حلولا للخروج من أزمة أعلاف الدواجن

سويلم: مشروع تأهيل الترع لن يتوقف.. وتبطين 2700 كيلومتر ضمن «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ بالأحد وينتهي في يوم السبت حاضنا ليوم الجمع

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

منى رجب

مهرجان الموسيقى العربية يتحدى بالطرب الأصيل

محمد العسيري

72 ساعة من أجل المستقبل

ماجد حبته

هل تبيع مصر أصولها؟

صور

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا