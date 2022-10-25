الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة فى حادث تصادم سيارة بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيبت سيدة بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لحادث تصادم في منطقة مساكن المرشحات بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن المرشحات بمدينة كفر الزيات، بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها الي مستشفي كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

سيدة مساكن المرشحات محافظة الغربية كفر الزيات الطريق

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