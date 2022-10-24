إصابة 4 فى حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بالشرقية

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق "الحسينية- سعود"، بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسيينة المركزي بوصول مواطنين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق "الحسينية- سعود"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.