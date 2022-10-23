مصرع سيدة دهسها سائق لودر بالسلام

لقيت سيدة مصرعها، إثر دهسها أسفل عجلات لودر حال سيرها بأحد الشوارع بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وتلقى قسم شرطة السلام أول، إشارة من المستشفي العام، باستقبال المواطنة "زكية رمضان"، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية جراء إصابتها البالغة إثر تعرضها لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيدة بالشارع دهسها سائق لودر من الخلف، ولاذ بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.