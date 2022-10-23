الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل ينصب على شابا بالهرم: «أوهمه بمضاعفة نقوده»

حبس
حبس
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ألقت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، القبض على عاطل متهم بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

البداية بتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، استولى منه على 1000 جنيه، وذكر أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على 1000 جنيه، وفر هاربا. 

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

رجال المباحث شرطة الهرم عاطل شاب النيابة قسم شرطة الهرم

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