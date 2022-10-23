عاطل ينصب على شابا بالهرم: «أوهمه بمضاعفة نقوده»

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الأحد، القبض على عاطل متهم بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

البداية بتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، استولى منه على 1000 جنيه، وذكر أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على 1000 جنيه، وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.