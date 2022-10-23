مصرع وإصابة 7 فى حادثين متفرقين بالمنيا

لقى شخصيان مصرعهما، وأصيب 5 أشخاص آخرين، في حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين "نقل"، بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان، وإصابة 5 أشخاص آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات والجثمان تحت تصرف النيابة العامة، كما لقيت طالبة مصرعها في حادث تصادم سيارة برصيف أثناء حفل زفاف بالطريق الدائري بمركز مغاغة أمام قرية بلهاسا، مما أسفر عن مصرع طالبة إعدادي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.