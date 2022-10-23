حبس راكب أجنبى يتاجر فى الأقراص المخدرة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، حبس راكب أجنبي من أصل مصري لحيازته 700 قرص من مخدر الترامادول بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٧٠ شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٧٠٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي، مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة، وفي حضور المقدم أحمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.



وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب.