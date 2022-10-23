الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكب أجنبى يتاجر فى الأقراص المخدرة بالنزهة

حبس راكب أجنبي
حبس راكب أجنبي
ads

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، حبس راكب أجنبي من أصل مصري لحيازته 700 قرص من مخدر الترامادول بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٧٠ شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٧٠٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي، مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة، وفي حضور المقدم أحمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب.

النزهة الاقراص المخدرة راكب أجنبي حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. انفتاح ثانٍ على أسس سليمة

الأكثر قراءة

محمد العريان: نعاصر اقتصادا عالميا تكتنفه حالة من عدم اليقين غير المعتاد

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع المخلفات بمدن المحافظة

رئيس الوزراء يستعرض الوضع الاقتصادي لمصر في آخر 4 عقود

مقتل إفريقييْن فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالأزبكية

الأزمات تطلبت حلولًا جذرية.. أبرز تصريحات السيسى فى المؤتمر الاقتصادى

بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى.. تعرف على جهود الدولة لتعزيز «الحوكمة الاقتصادية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

د.أحمد الخميسى

ضوء فى الشرفة

د.كريمة الحفناوى

العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى

د. منى حلمى

ٌإلى أمى «نوال السعداوى» فى يوم ميلادها 22 أكتوبر

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى