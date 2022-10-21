الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف عمومى بالقاهرة 4 أيام لتربحه 2 مليون جنيه بشكل غير مشروع

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس موظف عمومي بإحدى الهيئات بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح بقيمة مالية قدرها 2 مليون جنيه بطريقة غير شرعية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الهيئات بالقاهرة- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة- لتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، عن طريق شراء «العقارات- تأسيس الشركات- أراضٍ زراعية» فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنـوك، حيث تقدر قيمة الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بـ«2 مليون جنيه تقريباً».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

4 أيام على ذمة التحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة حبس موظف عمومي بالقاهرة الكسب غير المشروع الجريمة المنظمة شرطة عين شمس

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