مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 21-10-2022

استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة الركود التي يعاني منها القطاع.

وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت في أغسطس الماضي لرفع سعر طن الحديد، بينما استقرت باقي الشركات عن سعرها القديم دون تغير، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

سعر حديد عز الدخيلة 18100 جنيه 18100 جنيه

سعر حديد المصريين 17550 جنيه 17550 جنيه

سعر حديد بشاي 18000 جنيه 18100 جنيه

سعر حديد العتال 17800 جنيه 17800 جنيه

سعر حديد عطية 17000 جنيه 17000 جنيه

سعر حديد سرحان 17000 جنيه 17000 جنيه

سعر حديد المراكبي 15750 جنيه 15750 جنيه

سعر حديد الكومي 17000 جنيه 17000 جنيه

سعر حديد المعادي 17000 جنيه 17000 جنيه

سعر حديد العشري 17100 جنيه 17100 جنيه سعر

حديد مصر ستيل 17200 جنيه 17200 جنيه.

سعر الأسمنت في مصر اليوم

واتجهت الحكومة إلى رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه شركات الأسمنت بنسبة 109% ، مما دفع المستثمرين لتوقع ارتفاع سعر الأسمنت في الفترة القادمة، في حين قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات سابقة للدستور إن هذا القرار قرار طبيعي يتمشي مع اتجاة شركات الأسمنت المصرية باستخدام بدائل للغاز الطبيعي، ويأتي في الأسبقية المازوت والفحم نظرا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمنت البالغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية قبل قرار الزيادة الأخير والتي يزداد مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وجاء سعر الأسمنت في السوق خلال تعاملات اليوم كالتالي: