مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 21-10-2022
استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة الركود التي يعاني منها القطاع.
وكانت بعض شركات الحديد قد اتجهت في أغسطس الماضي لرفع سعر طن الحديد، بينما استقرت باقي الشركات عن سعرها القديم دون تغير، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم.
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
- سعر حديد عز الدخيلة 18100 جنيه 18100 جنيه
- سعر حديد المصريين 17550 جنيه 17550 جنيه
- سعر حديد بشاي 18000 جنيه 18100 جنيه
- سعر حديد العتال 17800 جنيه 17800 جنيه
- سعر حديد عطية 17000 جنيه 17000 جنيه
- سعر حديد سرحان 17000 جنيه 17000 جنيه
- سعر حديد المراكبي 15750 جنيه 15750 جنيه
- سعر حديد الكومي 17000 جنيه 17000 جنيه
- سعر حديد المعادي 17000 جنيه 17000 جنيه
- سعر حديد العشري 17100 جنيه 17100 جنيه سعر
- حديد مصر ستيل 17200 جنيه 17200 جنيه.
سعر الأسمنت في مصر اليوم
واتجهت الحكومة إلى رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه شركات الأسمنت بنسبة 109% ، مما دفع المستثمرين لتوقع ارتفاع سعر الأسمنت في الفترة القادمة، في حين قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات سابقة للدستور إن هذا القرار قرار طبيعي يتمشي مع اتجاة شركات الأسمنت المصرية باستخدام بدائل للغاز الطبيعي، ويأتي في الأسبقية المازوت والفحم نظرا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمنت البالغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية قبل قرار الزيادة الأخير والتي يزداد مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وجاء سعر الأسمنت في السوق خلال تعاملات اليوم كالتالي:
- سعر الأسمنت المخصوص 1,375 جنيه 1,380 جنيه
- سعر الأسمنت العسكري 1,350 جنيه 1,355 جنيه
- سعر أسمنت حلوان 1,400 جنيه 1,400 جنيه.
- سجل أسمنت المسلح 1500 جنيهًا في الطن.
- سعر أسمنت النصر 1500 جنيه للطن.
- بلغ سعر أسمنت العسكري سجل 1375 جنيهًا.
- سعر أسمنت الممتاز 1600 جنيه.
- أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.
- سعر أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.
- سجل أسمنت وادي النيل 1500 جنيهًا في الطن.
- سجل أسمنت حلوان 1500 جنيهًا في الطن.
- سعر الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيها.
- سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.
- سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.