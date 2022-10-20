الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023

الدوري المصري
الدوري المصري
ads

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، حيث انتهت مساء اليوم، مباراة طلائع الجيش والداخلية بالتعادل السلبي، كما شهدت الجولة اليوم الخميس، تعادل المقاولون العرب على ملعبه مع غزل المحلة بهدف لمثله، فيما حقق فيوتشر الفوز بهدفين دون رد على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت في الإسكندرية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، كما حقق الزمالك الفوز الأول له فى الموسم الجديد على سموحة بثنائية نظيفة، وتعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكلاً منهما.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023

مركزفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهنقاط
1سيرميكا كليوباترا1100303
2فيوتشر FC1100203
3الزمالك1100203
4الأهلي1100103
5الاتحاد السكندري1100103
6المقاولون العرب1010111
7إنبي1010111
8غزل المحلة1010111
9البنك الأهلي1010111
10فركو1010111
11بيراميدز1010111
12الداخلية1010001
13طلائع الجيش1010001
14أسوان1001010
15الإسماعيلي1001010
16حرس الحدود1001020
17سموحة1001020
18المصري1001030

ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم 20 – 10 -2022

موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام أسوان فى الدورى المصرى

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الأحد 23 أكتوبر 2022

  • 3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي.
  • 5:00 سيراميكا كليوباترا  -  الزمالك.
  • 7:00 الأهلي   -  أسوان.

الاثنين 24 أكتوبر 2022.

  • 3:00 غزل المحلة  -  الإسماعيلي.
  • 5:00 الاتحاد السكندري  -   الداخلية.
  • 7:00 فيوتشر  -  المقاولون العرب.

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

  • 5:00 سموحة  -  البنك الأهلي.
  • 7:00 طلائع الجيش   - إنبي.

الأربعاء 26 أكتوبر 2022

  • 5:00  فاركو   - حرس الحدود.

اقرأ أيضاً 
ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم 20 – 10 -2022

الدورى المصرى ترتيب الدورى المصرى الجولة الاولى جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك الاهلى مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

«الرائحة الكريهة» كلمة السر.. مباحث القاهرة تبحث عن لغز جثة فتاة مصر القديمة ومسن المطرية

«طلعت مصطفى» و«ماجد الفطيم للتجزئة» تعلنان افتتاح الفرع الثاني لكارفور في مدينتي في All Seasons Park

معهد روبرت كوخ: تراجع فى وتيرة زيادة معدل إصابات كورونا الجديدة بألمانيا

ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام

حبس عاطل تعدى على موظف بـ«ساطور» فى الزاوية الحمراء

محافظ مطروح ونائب وزير الاتصالات بسلمان شهادات المتميزين في اجتياز الدورة التدريبية للمسئول الحكومى المحترف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «2-2»

لواء.حمدى البطران

«الحرب فى الشرق» تروى مأساة هزيمة ٦٧ وفرحة نصر ١٩٧٣

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا