جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، حيث انتهت مساء اليوم، مباراة طلائع الجيش والداخلية بالتعادل السلبي، كما شهدت الجولة اليوم الخميس، تعادل المقاولون العرب على ملعبه مع غزل المحلة بهدف لمثله، فيما حقق فيوتشر الفوز بهدفين دون رد على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت في الإسكندرية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، كما حقق الزمالك الفوز الأول له فى الموسم الجديد على سموحة بثنائية نظيفة، وتعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكلاً منهما.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى موسم 2022-2023

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط 1 سيرميكا كليوباترا 1 1 0 0 3 0 3 2 فيوتشر FC 1 1 0 0 2 0 3 3 الزمالك 1 1 0 0 2 0 3 4 الأهلي 1 1 0 0 1 0 3 5 الاتحاد السكندري 1 1 0 0 1 0 3 6 المقاولون العرب 1 0 1 0 1 1 1 7 إنبي 1 0 1 0 1 1 1 8 غزل المحلة 1 0 1 0 1 1 1 9 البنك الأهلي 1 0 1 0 1 1 1 10 فركو 1 0 1 0 1 1 1 11 بيراميدز 1 0 1 0 1 1 1 12 الداخلية 1 0 1 0 0 0 1 13 طلائع الجيش 1 0 1 0 0 0 1 14 أسوان 1 0 0 1 0 1 0 15 الإسماعيلي 1 0 0 1 0 1 0 16 حرس الحدود 1 0 0 1 0 2 0 17 سموحة 1 0 0 1 0 2 0 18 المصري 1 0 0 1 0 3 0

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الأحد 23 أكتوبر 2022

3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي.

5:00 سيراميكا كليوباترا - الزمالك.

7:00 الأهلي - أسوان.

الاثنين 24 أكتوبر 2022.

3:00 غزل المحلة - الإسماعيلي.

5:00 الاتحاد السكندري - الداخلية.

7:00 فيوتشر - المقاولون العرب.

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

5:00 سموحة - البنك الأهلي.

7:00 طلائع الجيش - إنبي.

الأربعاء 26 أكتوبر 2022