مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 20-10-2022

استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 20-10-2022 مع استمرار تراجع أسعارها عالميًا بسبب حالة الركود التي تواجه القطاع مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع المستثمرون زيادة سعر الأسمنت الشهور القادمة مع اتجاه الحكومة لرفع سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه شركات صناعة الأسمنت مما سيؤثر على السعر النهائي للمنتج في الأسواق.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 20-10-2022:

سعر الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 17910 جنيهات.

سعر طن الحديد عز: 18384 جنيهًا.

وسجل طن الحديد السويس للصلب 17700 جنيه.

سعر طن الحديد المصريين لنحو 17500 جنيه.

سجل حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه.

سجل حديد بشاي 17600 جنيه.

سجل طن الحديد العشري 16000 جنيه للطن.

سجل طن الحديد المعادي 15900 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحى 17550 جنيهًا.

سجل حديد المراكبي لـ 17550 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450جنيهًا.

سعر الأسمنت

سجل أسمنت السويدي 1500 جنيه .

سجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا.

سجل أسمنت حلوان 1500 جنيه في الطن.

جلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.

سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

سعر الأسمنت المسلح 1455 جنيه 1460 جنيهًا.