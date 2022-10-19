وفاة سيدة صدمها قطار أثناء عبور السكة الحديد بالمحلة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور سيدة وتدعي "س. ح. م"، 40 سنة، مقيمة منطقة الجمهورية، صدمها القطار وتوفيت في الحال.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.