الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة سيدة صدمها قطار أثناء عبور السكة الحديد بالمحلة

جريدة الدستور
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لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور سيدة وتدعي "س. ح. م"، 40 سنة، مقيمة منطقة الجمهورية، صدمها القطار وتوفيت في الحال.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المحلة السكة الحديد قطار سيدة وفاة محافظة الغربية منطقة منشية البكري شريط السكة الحديد

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عبور الأزمة

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