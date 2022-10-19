الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444- 2022

العمرة
العمرة
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يتصدر البحث عن تأشيرة العمرة للمصريين وتأشيرة السعودية برقم الجواز محركات البحث خاصة من المصريين بعد إضافة مصر في منصة النُسك من قبل وزارة الحج السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز  للعام 1444- 2022 عبر منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث، بعد أن أتاحت وزارة الخارجية إمكانية الاستعلام «أونلاين» عبر خطوات بسيطة.

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وفي السطور التالية، ينشر موقع «دستور»  للقراء على مدار اليوم، رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، والخطوات عبر منصة إنجاز والتي جاءت كما يلي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز للعام 1444- 2022

أتاحت وزارة الخارجية السعودية للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات إمكانية الاستعلام عن حالة التأشيرات عبر منصة التأشيرات السعودية، والمعروفة بـ «منصة إنجاز» والتي يمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز للعام 1444- 2022

وللمستعلمين يمكن الدخول على منصة إنجاز الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال خطوات بسيطة، كالتالي:

- الدخول عبر منصة انجاز تجد أقصى يسار الموقع أيقونة الاستعلام.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الآتي:

- اختيار نوع الاستعلام «طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة». 

- إدخال رقم الطلب.

- إدخال رقم جواز السفر.

- إدخال الرمز الموجود في الصورة للتأكد من أنّك لست روبوت.

- الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية لأداء العمرة للعام 1444- 2022

وفي وقت سابق، وضعت المملكة العربية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على تأشيرة السعودية، والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

- تقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على التأشيرات والأختام والزيارات السابقة للدول الأخري.

- أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

- تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.

يشار إلى أن منصة إنجاز تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالحصول على تأشيرات سواء للزوار أو المقيمين أو المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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