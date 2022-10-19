الأربعاء 19 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير مصر بالسودان

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير مصر بالسودان
ads

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، السفير هاني صلاح سفير مصر لدى السودان  لبحث سبل التعاون بين البلدين على مستوى قطاعى الشباب والرياضة.

رحب وزير الشباب والرياضة  بتعزيز آفاق التعاون مع دولة السودان من خلال إرسال خبراء مصريين فى مجال علوم الرياضة لنقل الخبرات، وكذا إيفاد خبراء فى المجال التدريبي بكرة القدم للسودان ، بجانب استضافة البعثات السودانية، ودراسة إحياء برنامج القوافل الشبابية بين البلدين الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحى الحرص على توطيد التعاون وتنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع مختلف الدول فى ضوء توجه القيادة السياسية نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية مع مختلف بلدان العالم على مستوى كافة المجالات.

واقترح السفير المصرى بالسودان إمكانية تنظيم بطولة كأس السوبر المصرى السودانى ، لتحقيق الاستفادة من قيم الرياضى فى نشر المحبة وترابط الشعوب.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وغادة حسين مدير عام العلاقات الدولية، ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفنى، ومصطفى مجدى معاون الوزير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: مشروعات الرمال السوداء أول خطوة من نوعها فى مصر.. سنصبح روادها

الأمن الإيراني يتصدى للمحتجين ويتوعدهم بالعقاب

الرئيس السيسى عن الرمال السوداء: محدش شجعنا على المشروع.. ودراسات الجدوى ظلت 3 سنوات

السيسى للقطاع الخاص: «مشروع الرمال السوداء يخليك تشتغل فيه وأنت مستريح»

أبوالغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا

تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر تحقق أعلى معدل زيادة فى آخر 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

الغيطانى.. المصرى حتى النخاع

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. القس صفوت البياضى

الصراع بين روسيا واوكرانيا والعالم متفرجا

جلال حمام

تركيا تؤجج الصراع في ليبيا

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمياه والتنمية

إبراهيم داود

الكائن المديوكر فى كتاب «على عينك يا تاجر»

أمل زيادة

موعد آخر من جديد.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (10)

صور

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات فى الضفة الغربية؟