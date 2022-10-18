الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا.. اعتراض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا

مقائلة
مقائلة
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قالت قيادة الأمن الجوى الأمريكي الكندية (نوراد)، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجوي الأمريكي اعترض الاثنين قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من ساحل ألاسكا.
وذكرت نوراد في بيان إن مطاردتين "اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا".
وأشارت القيادة الأمريكية الشمالية إلى أن الطائرتين الروسيتين "ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا".
ومنطقة تحديد الدفاع الجوي (Adiz) هي محيط يتم فيه مراقبة الحركة الجوية من قبل جيش دولة أو أكثر خارج مجالها الجوي الوطني، للحصول على وقت إضافي للرد في حالة حدوث مناورة معادية. تمتد منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا نحو 320 كيلومترًا من الساحل.
في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب تهديدات من موسكو باحتمال اللجوء للسلاح النووي، أوضح الجيش الأميركي أن النشاط الروسي في منطقة تحديد الدفاع الجوي الأميركية "لا يعتبر تهديدًا ولا استفزازًا".
اعتراضات الطائرات الروسية في هذه المنطقة القريبة جدًا من الشرق الأقصى الروسي متكررة نسبيًا.
وقال الجيش الأميركي إن "نوراد تستخدم دفاعًا متعدد الطبقات من الأقمار الاصطناعية والرادارات الأرضية والرادارات على متن طائرات وطائرات مقاتلة لرصد أي طائرة والتعرف على أي عمل غير مناسب.. نحن على استعداد لاستخدام مجموعة من الخيارات للدفاع عن سيادة أميركا الشمالية والقطب الشمالي".
تجري روسيا عادة مناورات عسكرية مكثفة في هذا الوقت من العام تعرف باسم تدريبات "غروم" التي تشمل تجربة صواريخ باليستية.

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