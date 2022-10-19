الصلاة في الإسلام عظيمة الشأن فالصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعن هذا قال عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: لـمَّا بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذَ بنَ جبلٍ إلى نَحوِ أهلِ اليمنِ، قال له: ((إِنَّك تَقْدَمُ على قَومٍ مِن أهلِ الكتابِ، فلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهم إلى أنْ يُوَحِّدوا اللهَ تعالى، فإذا عَرَفوا ذلِك، فأَخْبِرْهم أنَّ اللهَ فرَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في يَومِهم ولَيلتِهم ...))؛ لذا يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة فى القاهرة وبعض المحافظات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

أهمية الالتزام على الصلاة

والصَّلاةُ أمَرَ اللهُ تعالى بالمحافظةِ عَليها في كلِّ حالٍ؛ حضَرًا وسفَرًا، سِلمًا وحَرْبًا، صِحَّةً ومرضًا لذا يهتم المسلمون بمعرفة مواعيد الصلاة للالتزام عليها وأداء فرض الله، من هنا يأتي البحث عن مواعيد الصلاة في مقدمة محركات البحث.

مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات الأربعاء 19 أكتوبر

ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، 23 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الفجْر: 4:32 ص

الشروق: 5:59 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 2:55 م

المَغرب: 5:21 م

العِشاء: 6:39 م

مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الفجْر: 4:32 ص

الشروق: 5:59 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 2:55 م

المَغرب: 5:21 م

العِشاء: 6:39 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الفجْر: 4:37 ص

الشروق: 6:05 ص

الظُّهْر: 11:46 ص

العَصر: 2:59 م

المَغرب: 5:25 م

العِشاء: 6:44 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:33 ص

الشروق: 6:01 ص

الظُّهْر: 11:41 ص

العَصر: 2:55 م

المَغرب: 5:219 م

العِشاء: 06:40 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:20 ص

الشروق: 5:46 ص

الظُّهْر: 11:29 ص

العَصر: 2:44 م

المَغرب: 05:10 م

العِشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الفجْر : 4:32 ص

الشروق: 5:57 ص

الظُّهْر : 11:40 ص

العَصر: 2:57 م

المَغرب: 5:24 م

العِشاء : 6:39 م

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الفجْر : 4:30 ص

الشروق: 5:54 ص

الظُّهْر : 11:38 ص

العَصر: 2:55 م

المَغرب: 5:22 م

العِشاء : 6:37 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:48 ص

الشروق: 6:10 ص

الظُّهْر : 11:57 ص

العَصر: 3:15 م

المَغرب: 5:42 م

العِشاء : 6:56 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:25 ص

الشروق: 5:47 ص

الظُّهْر : 11:34 ص

العَصر: 2:52 م

المَغرب: 5:20 م

العِشاء : 6:33 م