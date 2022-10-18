عاطل يقطع يد موظف فى مشاجرة بالزاوية الحمراء

شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة واقعة بشعة عندما أقدم عاطل على قطع يد موظف بآلة حادة سيف أثناء تدخله للدفاع عن نجله؛ بسبب مشاجرة نشبت بين نجل الضحية والمتهم بدائرة القسم.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من أحد الأهالي بدائرة القسم بنشوب مشاحرة وقطع يد موظف بالة حادة "سيف" على يد عاطل أثناء تدخله الأول الضحية للدفاع عن نجله بالمنطقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة موظف ويدعي "خ،أ" ببتر يده اليسري باستخدام الة حادة سيف علي يد أحد الاشخاص ويدعي "أسامة.أ" وشهرته أر أر" أثناء دفاعه عن نجله بسبب مشاجرة نشبت بين المتهم ونجل الضحية، وتم السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها، وتم نقل المصاب إلي المستشفي في حالة حرجة لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.