الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يصف توجيه الاتهام لروسيا بتفجير خطى نورد ستريم بـ«السخيف»

الكرملين
الكرملين
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انتقد الكرملين الثلاثاء التحقيق الدولي الجاري بشأن تسرب الغاز من خطي نورد ستريم 1 و2 اللذين أنشئا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وقال إن التحقيق يتم "ترتيبه" لإتاحة اتهام موسكو بأنها وراء التخريب الذي لحق بهما.
كما طلبت موسكو مرارًا أن تشارك في التحقيق الذي أجرته عدة دول يعبرها الخطان.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، "مما نسمعه من تصريحات في ألمانيا أو فرنسا أو الدنمارك، يتم ترتيب هذا التحقيق بطريقة تلقي اللوم على روسيا، وهو أمر سخيف".
وسبق، أن اتهمت روسيا الدول الغربية بالوقوف وراء الانفجارات التي تسببت في حدوث هذه التسربات من خطي أنابيب الغاز اللذين لم يكونا مشغلين حينها ولكن يحتويان على الغاز.
وقال بيسكوف الثلاثاء، إن "روسيا لن تفجر خطي أنابيب تابعين لها.. لا يسعنا إلا أن نأسف لأن التحقيق برمته يجري ضمن مجموعة صغيرة جدًا من دون مشاركة روسيا التي هي شريك في ملكية خط أنابيب الغاز".
فتحت روسيا من جانبها تحقيقا في التفجيرات، على الرغم من عدم امتلاكها القدرة على التحقيق في الموقع، وأكد بيسكوف أن المحققين الروس "يقومون بعملهم".

الكرملين تسرب الغاز نورد ستريم 1 الغاز الروسي موسكو ديمتري بيسكوف

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