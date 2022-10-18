الإعدام لشاب والمشدد 15 سنة لشقيقه لقتلهما جدتهما بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمًا بالإعدام شنقًا، وشقيقه بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بقتل جدتهما لسرقة مشغولاتها الذهبية في منطقة الزاوية الحمراء.



وصدر القرار في القضية رقم 8471 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء.



وذكر قرار الإحالة أن المتهم وشقيقه قتلا المجني عليها جدتهما، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في القبض على المتهمين وباستجوابهما أقرا بارتكابهما للواقعة.

كما ثبت بالمعاينة التصويرية أن المتهمين قاما بتمثيل الواقعة على نحو المشار إليه في تحقيقات النيابة العامة.