الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالمنيا

حريق في حظيرة مواشي
حريق في حظيرة مواشي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في حظيرة لتربية المواشي في عزبة مهران التابعة لقرية الروضة بمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، باندلاع حريق محدود بعزبة مهران التابعة لقرية الروضة.

قامت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والإسعاف بإخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين نشوبه بحظيرة لتربية المواشي ملحقة بمنزل، وتم إخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن نفوق 5 رءوس ماشية.

وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

قوات الحماية المدنية حريق اندلع المواشي ملوي محافظة المنيا

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وائل لطفي

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