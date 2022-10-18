المشدد 7 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل مواطن بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المختصة، لاتهامه بقتل مواطن بسبب أولوية المرور بالإسكندرية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمود عيسى سراج الدين وأمانة سر السيد الوزيرى.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهم بطعن المجنى عليه فى مشاجرة، مما أدى إلى وفاته.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم سائق توك توك وبين المجنى عليه سائق بشركة، بسبب مرور سائق التوك توك بالسير عكس الاتجاه وأولوية المرور، وتطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بجلب مفك من التوكتوك خاصته وطعن السائق فى رأسه فسقط المجنى عليه مغشيا عليه، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى توفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.