الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار بني سويف يدهس سيارة نقل ويتسبب في مصرع شخصين

جثة
جثة
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شهد مركز الواسطى بمحافظة بني سويف حادث أليم صباح اليوم الإثنين، حيث دهس القطار، سيارة نصف نقل على أحد المزلقانات، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين داخل السيارة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، أمام قرية كفر بني عتمان، التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال المحافظة، نتج عنه وفاة شخصين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين نقلتا جثتي المتوفين إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث تم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

أجهزة الأمنية اليوم الاثنين بني سويف حادث تصادم قطار هيئة الاسعاف سيارة ربع نقل مركز شرطة الواسطى مستشفي الواسطى المركزي

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وائل لطفي

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