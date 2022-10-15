القبض على المتهم بقتل موظفة فى إحدى الشركات بحدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة بمنطقة حدائق القبة، وألقت القبض على المتهم بارتكاب الواقعة.

وتبين أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة، وأنه استغل تواجد الفتاة بمفردها في الشركة، فارتكب جريمته وسرق هاتفها ومبلغ 800 جنيه.

البداية كانت ببلاغ يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وعثروا على الجثة، وتبين أنها فتاة تدعى ف. ا، وتبلغ من العمر 32 سنة، مقيمة بمحافظة الجيزة، وتبين أنها مصابة بذبح في منطقة الرقبة، وتهشم رأسها.

وبإجراء التحريات وبجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم صعد إلى الشقة الخاصة بإحدى الشركات، وتعدى على الضحية وقتلها.

كما أفادت التحريات والتحقيقات بأن المتهم بارتكاب الواقعة، سبق ومسح وغسل الشركة بعدما استقدمه أحد العاملين فيها عندما رآه يسير في الشارع، ويوم الواقعة حضر إلى الشركة للسؤال عن عمل، وحينما صعد أخبرته الفتاة بعدم الحاجة إليه، وأنها بمفردها في الشركة وطالبته بالانصراف.

وأظهرت كاميرات المراقبة، أنه بعد نزول الشاب صعد مرة أخرى مستغلا تواجد الفتاة بمفردها في الشركة، ثم طالبها بمبلغ مالي ولما رفضت خطف هاتفها ثم ضربها بطفاية سجائر.

وأردفت التحريات واعترافات المتهم بأنه حاول بعد ذلك الهرب، غير أن الفتاة صرخت، فعاد مرة أخرى وأسقطها أرضًا وجلس فوقها وضربها بالقوة عدة مرات، وأثناء مقاومتها له ومحاولة الهرب منه، انحسر عنها بنطالها، لكنه لم يغتصبها أو يحاول التعدي عليها جنسيًا، بحسب اعترافاته والكشف المبدئي.

وقال المتهم إنه ذهب إلى مقر الشركة للبحث عن عمل، وحينما أخبرته موظفة الريسبشن بأنها بمفردها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها بالقوة، فصعد إلى الشركة وحدثت الواقعة، واعترف بأنه من متعاطي المواد والأقراص المخدرة.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها، وإجراء تحريات تفصيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتشريح الجثة.