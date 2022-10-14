الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 12 شخصا بالسواطير في إيتوري شرق الكونغو الديمقراطية

مقتل 12 شخصا بالسواطير
مقتل 12 شخصا بالسواطير في إيتوري شرق الكونغو
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قتل مسلحون مجهولون 12 شخصا بالسواطير، اليوم الجمعة، في قرية في إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعاني منذ سنوات من أعمال عنف ترتكبها جماعات مسلحة. 

وقال الناشط المدني غوستاف كاكاني، إن مسلحون هاجموا صباح الجمعة سكان قرية ماسومي الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من وسط كوماندا في إقليم إيرومو.

وأضاف كاكاني: "الضحايا نساء ورجال قتلوا بالسواطير. بعض الجثث مقطوعة الرأس والبعض الآخر مقيّد. وقد عانى الضحايا من تعذيب بشع قبل إعدامهم". 

وأوضح كاكاني أن الجثث نُقلت إلى مركز صحي في انتظار الدفن، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد منطقة إيرومو باستمرار هجمات تنسب إلى متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يصفها تنظيم داعش بأنها فرع له في وسط إفريقيا.

لكن كاكاني قال "لن نحمل المسؤولية للقوات الديمقراطية المتحالفة. لم يتم تحديد الجناة بوضوح"، مردفا "ما يحدث لنا مروّع".

من جهته، أكد الكولونيل سيرو سيمبا المسؤول العسكري لإقليم إيرومو أنه "تم العثور على 12 جثة. مرتكبو هذه الجريمة قطاع طرق ولن نسمح لهم بالتحرك".

ويأتي هجوم اليوم بعد أقل من أسبوعين على مقتل 14 مدنيا، في هجوم من المحتمل أن تكون قد نفذته ميليشيا "تحالف القوى الديمقراطية" شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة إيتوري المضطربة سواطير مقتل 12 شخصا مسلحون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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