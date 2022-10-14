الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار يتوقف عن الصعود وسط انتعاش في البورصات العالمية

الدولار
الدولار
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 تراجع الدولار، اليوم الجمعة، مع عودة شهية المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية، وبدا أن تركيز المستثمرين لم يعد منصبا على اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية رغم بيانات التضخم المرتفعة التي ترجح المزيد من تشديد السياسة النقدية، كما يترقب التجار احتمالية تدخل السلطات اليابانية لدعم الين، الذي يحوم قرب أدنى مستوى له في ثلاثة عقود.

وتراجع مؤشر الدولار 0.275 بالمئة ليواصل الخسائر التي بدأها في الجلسة المسائية وبلغت 0.5 بالمئة، إذ تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وسبق أن سجل الدولار مسارا صعوديا وسط ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف الركود والقلق بشأن سياسات البنوك المركزية حول العالم، وهي أمور أثرت على الشهية للمخاطرة، واقتفت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة أثر وول ستريت في الارتفاع.

- خبيرة: الدولار عملة الملاذ الآمن حاليا

وقالت كارول كونج الخبيرة الاستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي "أشك في أن يستمر ضعف الدولار.. فالدولار هو عملة الملاذ الآمن حاليا".
وأشار محللون أيضا إلى تقارير تواترت أمس الخميس بشأن احتمال حدوث تغيير في الخطط المالية للحكومة البريطانية، مما دعم أيضا معنويات المخاطرة، وعلى خلفية ذلك، حقق الجنيه الاسترليني مكاسب حادة خلال الليل مقابل الدولار. وكان آخر تداول له عند 1.1311 دولار.

وفي مقابل الين، جرى تداول الدولار عند 147.33، وتراجع عن ذروته في 32 عاما عند 147.665 التي سجلها في الجلسة السابقة، ويراقب المستثمرون إمكانية تدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة، وكانت اليابان تدخلت الشهر الماضي لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998، في محاولة لدعم العملة المتداعية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.56 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.633 دولار أمريكي، ليبتعد عن أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام الذي لامسه في الجلسة السابقة، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.71 بالمئة إلى 0.567 دولار ويتجه صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية في تسعة أسابيع، كما زاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 0.9779 دولار.

الدولار الاسهم العالمية أسعار الفائدة الأمريكية أسعار الفائدة التضخم بيانات التضخم السياسة النقدية السلطات اليابانية الين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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