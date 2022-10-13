الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عمارة فى المنوفية

جثة
جثة
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لقى نجار مسلح مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من أعلى عقار أثناء عمله، بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم مركز شبين الكوم، بمصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار أثناء عمله وفك شدة خشبية من إحدى العمارات، بالانتقال والفحص تبين مصرع  ا.ع 48 عاما نجار مسلح، سقط من أعلى عقار أثناء عمله وفك شدة خشبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا، ونفي أهله الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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