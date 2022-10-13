الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مضرب أرز لتخزينه 20 طنًا فى دمياط

ضبط مالك مضرب أرز
ضبط مالك مضرب أرز لتخزينه
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واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية   

 وضبط (مالك مضرب أرز "بدون ترخيص" – بمحافظة دمياط) لتخزينه كمية قدرها (20 طن "أرز شعير") محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السلع الغذائية إحكام الرقابة قطاع الأمن العام مديريات الأمن الجرائم التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

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