ضبط قائد سيارة دون لوحات معدنية محملة بـ8 أطنان دقيق في الجيزة

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

نجح رجال المباحث في ضبط قائد سيارة بدون لوحات معدنية حال سيره بمحافظة الجيزة مُحملة بكمية قدرها 8 أطنان دقيق بلدي مُدعم عيني، مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.