الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية المجرى: التوصل لاتفاق نهائى مع «جازبروم» الروسية لتأجيل دفع ثمن الغاز

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري
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 قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بودابست توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تأجيل سداد مدفوعات الغاز الروسي، بعد محادثات أجراها مع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" أليكسي ميلر في موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن سيارتو قال في مقطع مصور على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء: "من أجل تحسين الأوضاع المالية، سيوقع المدير العام لشركة جازبروم إكسبورت اتفاقًا غدًا لتأجيل الدفع (مقابل الغاز الروسي) حتى تصبح شروط الدفع الخاصة بنا أكثر ملاءمة".

وأشار سيارتو أيضًا إلى أنه ستتم إعادة توجيه إمدادات الغاز الروسي إلى المجر من الطريق الغربي إلى الطريق الجنوبي عبر خط أنابيب الغاز "تورك ستريم".

ولفت الوزير المجري إلى أن بودابست لن تسمح بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. وقال: "لن تكون هناك قيود من المجر على استخدام الغاز الطبيعي".

ذكر أن الحكومة المجرية فرضت ضريبة جديدة على بعض القطاعات في يونيو الماضي لسد الفجوة الهائلة في ميزانيتها ومنها قطاعات الطاقة والبنوك والخطوط الجوية العاملة في المجر وذلك بفرض رسوم مغادرة تتراوح بين 10 و25 يورو لكل مسافر وأضافت الشركة هذه التكاليف الجديدة على المسافرين.

وانخرطت حكومة المجر وشركة "ريان إير" للطيران، الرائدة في أوروبا، في حرب كلامية حيث فرضت الحكومة غرامة مالية على الشركة بسبب "الممارسات التجارية غير العادلة وتضليل المستهلكين"، في حين اتهمت شركة "ريان إير" الحكومة بفرض ضرائب إضافية على قطاع خاسر ما زال يتعافى من ركود جائحة كورونا.

وهددت شركة "ريان إير" الهولندية، منخفضة التكاليف، باللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اعتراضًا على قرار الحكومة المجرية بفرض ضريبة إضافية على أرباح شركات الطيران وبشكل مفاجئ.

وزير الخارجية المجري مدفوعات الغاز الروسي موسكو جازبروم شركة جازبروم الاوضاع المالية

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