الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسوان تتصدر المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف تايمز

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت جامعة أسوان أنها حافظت على الصدارة في المرتبة الأولى فى تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن على مستوي جامعات مصر، ومن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوي العالم في تصنيف اليوم.

وأضافت في بيانها أن الجامعة تعد مصنفة الأولى على الجامعات ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف تايمز هاير إديكيشن والذى يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمى ونقل المعرفة والاشارات الدولية.

وأوضحت جامعة أسوان أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتى ذلك الإنجاز الجديد الذى يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة التي استطاعت أن تضع خطة للتطوير رغم التحديات على مدار السنوات الماضية والحالية  فى مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدى علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

كما شكرت وهنأت الباحثين خاصة وجميع منتسبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يدل على مكانتهم العلمية العالمية وعلى مدى جودة الخطة الموضوعة لتقدم الجامعة. 

أسوان التحديات التدريس التحدى التعليمية الجامعات المصرية الخطة الموضوعة الجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

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