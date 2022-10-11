الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بدمنهور

جريدة الدستور
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أصيب شخصان بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمدينة دمنهور بالبحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بشارع الجمهورية بالقرب من مستشفى دمنهور التعليمي.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى العام لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مستشفي دمنهور التعليمي انقلاب موتوسيكل البحيرة

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