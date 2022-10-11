مصرع مواطن وإصابة 8 فى حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بمفارق يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بمفارق يوسف الصديق ووجود جثة ومصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.