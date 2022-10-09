الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سعر الدولار اليوم فى مصر 2022 آخر تحديث

الدولار
الدولار
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سعر الدولار اليوم في مصر 2022، يهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار الدولار في الآونة الأخيرة، تحسبًا لارتفاع الأسعار، سواء الغذائية أو غير الغذائية، وكذا تأثيره في حركة البيع بمختلف المجالات، لذا يبحث البعض بشكل يومي عن سعر الدولار اليوم في مصر 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأحد 9- 10- 2022، مسجلًا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.61 للشراء، 19.67 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022 تحديث يومي

ونرصد من خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2022 بعدد من البنوك:


 سعر الدولار فى البنوك اليوم 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
19.61 جنيه للشراء.

19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
19.64 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى
19.66 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.


أسعار الدولار أمس السبت 8/10/2022

وكان استقر سعر الدولار مقابل الجنيه أمس، وسجل 19.5900 جنيه للشراء و19.6900 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمس السبت 8 أكتوبر مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، وسجل 19.5900 جنيه للشراء و19.6900 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمس السبت 8 أكتوبر مقابل الجنيه في المصرف المتحد.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، وسجل 19.6300 جنيه للشراء و19.6900 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمس السبت 8 أكتوبر مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، وسجل 19.6300 جنيه للشراء و19.6900 جنيه للبيع.

 

ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية
يذكر أن ارتفع سعر الدولار في الأسواق العالمية بنسبة 40%، حيث سجل 112.635 نقطة أمام 6 عملات رئيسية، بحسب مؤشر العملات DXZ2.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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