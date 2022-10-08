انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الثالث نشب بها حريق لبيان الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت المعاينة أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق، وأن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات.