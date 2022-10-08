السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الثالث نشب بها حريق لبيان الأسباب، وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت المعاينة أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق، وأن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات.

نيابة مصر الجديدة المعمل الجنائي معاينة شقة سكنية

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وائل لطفي

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