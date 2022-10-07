مصرع شابين فى حادث تصادم بسبب سباق دراجات بخارية بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بسبب سباق دراجات بخارية على طريق نشا-نبروه بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق نشا- نبروه بين دراجات بخارية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة محل البلاغ، وتبيَّن وقوع حادث تصادم بين الدراجات البخارية، ونتج عنه وفاة المدعو «عبدالهادي كمال وفيق»، والمدعو «محمود محمد الإمام»، فيما أُصيب آخر بارتجاج ونزيف شديد، وتم نقله لمستشفى الطوارئ في حالة حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.