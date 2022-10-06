الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على طالب دهس طفلًا بسيارته فى حلوان

طفل
طفل
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لقي طفل مصرعه، اليوم الخمس، بعد أن صدمته سيارة مسرعة، حال استقلاله دراجة بمنطقة المشروع الأمريكي بمدينة حلوان.

ووردت إشارة من المستشفي العام، للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثة طفل، متوفي إثر إصابته بكسور ونزيف داخلي.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء استقلال الضحية دراجة، قامت سيارة مسرعة بصدمه، مما أسفر عن وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث وتبين أنه يدعي "سيف الدين جمال الدين محمد"، طالب ومقيم بالمشروع الأمريكي.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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