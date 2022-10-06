الخميس 06 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قادة 44 دولة يجتمعون في براغ لبحث الحرب الروسية الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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يعقد قادة 44 دولة، الخميس، في براغ، اجتماعًا هو الأول في إطار "المجموعة السياسية الأوروبية"، في صيغة غير مسبوقة تحمل رمزية قوية بعد سبعة أشهر على بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أطلق فكرة التجمّع في مايو الماضي، إنه "يشكل رسالة عن وحدة أوروبا"، مضيفًا أن "المجموعة السياسية الأوروبية" أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي.

ورحب المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "ابتكار عظيم"، واعتبره بدوره جيدا "للسلام" و"الأمن" و"التنمية الاقتصادية".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، لدى وصوله إن "القارة الأوروبية بأكملها تجتمع هنا باستثناء دولتين: روسيا وبيلاروس. وهذا يوضح مدى انعزال هذين البلدين".

وتهدف "الصورة العائلية" في قلعة براغ المهيبة التي تشرف على البلدة القديمة إلى إحياء الروح المعنوية بينما يلوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددًا باستخدام السلاح النووي وتواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة.

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وائل لطفي

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