مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم بالجيزة

لقي شاب مصرعه بينما أصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الفيوم أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء توقف سيارة اصطدمت بها أخرى من الخلف نتج عن الحادث مصرع شاب وإصابة 5 آخرين جرى نقل المصابين إلى مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.