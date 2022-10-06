الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرسال هياكل عظمية عُثِر عليها أسفل مستشفى في العباسية للطب الشرعي

هياكل عظمية
هياكل عظمية
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أمرت نيابة الوايلي بإرسال هياكل عظمية عثر عليها أسفل مستشفى العباسية في أثناء عملية الترميم لمصلحة الطب الشرعي لكشف هويتها وإبلاغ ذويهم لاستلامها ودفنها.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على هياكل عظمية لجثتي شاب وطفلة أسفل مستشفى بمنطقة العباسية بالوايلي أثناء عمليات الترميم.

وتعود الواقعة، إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً مفاده أثناء قيام عمال بعمليات ترميم بأحد المستشفيات بمنطقة العباسية، عثروا على هياكل عظمية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على هياكل عظمية إحداها داخل كفن والأخرى عبارة عن جمجمة، وتم انتشال الهياكل ونقلها للمشرحة لفحصها، وبعمل التحريات تبين أن المستشفى تم إقامته منذ مدة طويلة على مقبرة قديمة في المنطقة، ورجحت التحريات الأولية لرجال المباحث أن تكون الهياكل خاصة بالمقبرة القديمة، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة فى الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

نيابة الوايلي هياكل عظمية مستشفى العباسية لمصلحة الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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