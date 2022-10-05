الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يتفقد أضرار إعصار «إيان» فى فلوريدا

بايدن
بايدن
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أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، زيارة إلى فلوريدا، تفقد خلالها الأضرار التي خلفها الإعصار "إيان" المدمر، وكان عليه أن يعبر خلالها عن الوقوف صفًا واحدًا رغم الخلافات الحادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، الحاكم رون ديسانتيس.

واستقل بايدن مع زوجته، طائرة هليكوبتر في فورت مايرز ليتفقد من الجو الدمار الذي أحدثته إحدى أسوأ العواصف التي ضربت البلاد على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في تصريحات لها على متن طائرة الرئاسة، إن الزيارة تشمل تفقد الأضرار والاضطلاع على جهود التعافي وإصلاح الأمور.

ولقي 76 شخصًا على الأقل، مصرعهم في المنطقة بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية.

وسوت العاصفة - التي صنفت ضمن الفئة الرابعة - أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية وحرمت ملايين الأشخاص من الكهرباء وما زال مئات الآلاف بانتظار عودة التيار الكهربائي. وتراجعت قوة العاصفة مع انتقالها إلى كارولاينا الشمالية.

وبالنسبة لبايدن، الذي زار الإثنين بورتوريكو لمعاينة أضرار إعصار آخر، فإن الزيارة إلى فلوريدا تحمل أبعادًا سياسية لا مفر منها، إذ تأخذه إلى معقل ديسانتيس وسلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.

وقد ينتهي المطاف بالرئيس الديمقراطي الذي يقول إنه يريد الترشح لولاية ثانية رغم كونه أكبر الرؤساء سنًا مع بلوغه الـ79 عامًا، إلى خوض معركة مع ترامب في غضون سنتين أو مع ديسانتيس الذي لم يعلن نيته الترشح، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.

و"ديسانتيس" أحد أبرز منتقدي بايدن ويتبنى خطًا سياسيًا يمينيًا سعيًا للتربع مكان ترامب كأكبر اسم في الحزب الجمهوري، إلا أن الإعصار أرسى هدنة بينهما، فتحدث الرجلان هاتفيا، كما أقر ديسانتيس بسرعة تحرك الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة.

والهدف الرئيسي لبايدن، بحسب جان بيار، هو التأكد مما إذا كان "أهالي فلوريدا لديهم كل ما يحتاجون إليه".
وتضمن برنامج بايدن لقاء صغار رجال الأعمال وناجين من العاصفة، قبل أن يلقي كلمة متلفزة في حي فيشرمانز وارف بمدينة فورت مايرز.

الرئيس جو بايدن الرئيس الامريكي جو بايدن فلوريدا الاعصار إيان واشنطن

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