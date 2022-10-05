4 أسباب لرائحة الفم الكريهة وكيفية التعامل معها بشكل فعال

من المحتمل أن تكون رائحة الفم الكريهة، من أكثر الحالات المزعجة والمحرجة التي يمكن أن يعاني منها الشخص.

وهناك أسباب مختلفة لهذه المشكلة ، أحيانًا قد تكون مؤشرًا على شيء أكثر خطورة، لذا قررنا إخبارك بأسبابها، زيارة الطبيب قد تكون أفضل ما يمكن فعله إذا لم ينجح حلا آخرا.

سبب رائحة الفم الكريهة

1. تناول كثير من البهارات والأطعمة ذات الرائحة الكريهة

ليس سرا أن الأطعمة ذات الرائحة الكريهة ، مثل الثوم والفلفل الحار، يمكن أن تترك رائحة كريهة في أفواهنا، لأنهم يمتصون في مجرى الدم، وحتى يغادروا أجسادنا تمامًا ، يمكنهم التأثير على أنفاسنا لهذا السبب ربما لاحظت أنه حتى لو قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول الأطعمة ، فإن رائحتها (وطعمها) لا تزال باقية في فمك.

2. عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط يوميًا

هذان النشاطان أكثر أهمية، يزيلان جزيئات الطعام الصغيرة التي تعلق في أفواهنا، وتبدأ تتحلل، وهو أمر من شأنه أن يخلق رائحة كريهة، فإذا كنت لا تغسل أسنانك بانتظام تتشكل طبقة البلاك، التي يمكن أن تسبب التهاب اللثة وتسمى التهاب دواعم السن ، ويمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة إذا لم يتم علاجها.

3. جفاف الفم وحالات أخرى

جفاف الفم ، يحدث عندما لا ينتج فم الشخص ما يكفي من اللعاب، لا تستطيع أفواههم أن تكتسح كل جزيئات الطعام المتبقية في الداخل، وبالتالي فإنها تبدأ في التحلل، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لجفاف الفم، فالأدوية والتنفس عن طريق الفم واضطرابات الغدد اللعابية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى حدوث المشكلة.

4. اتباع نظام غذائي غير صحي

إن اتباع نظام غذائي غير صحي وخطير من جميع الجوانب ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة ، من بين أمور أخرى. السبب الذي يمكن أن يحدث هو أن هذه الأنظمة الغذائية تنتج الطاقة بمستويات مختلفة ، لأنها منخفضة الكربوهيدرات. يبدأ جسمنا في استخدام كل البروتينات لتوليد الطاقة ، وهو الشيء الذي ينتج الكثير من الكيتونات ، والتي يمكن أن يكون لها رائحة مزعجة للغاية.

حلول لرائحة طيبة

1. نظف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل

الخطوة الأولى هي الحفاظ على نظافة الفم بشكل عام. من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل واستخدام الخيط مرة واحدة يوميًا على الأقل. ومع ذلك ، يمكنك زيادة هذه الأنشطة إذا شعرت أن فمك يحتاج إليها ، ولكن تأكد من عدم استخدام الفرشاة بقوة لأنك ستضعف أسنانك. أيضًا ، يجب أن تتذكر استبدال فرشاة أسنانك كل شهرين إلى ثلاثة أشهر وتنظيف لسانك أيضًا.

2. اختر العلكة بدلاً من النعناع بعد الأكل

تشتهر العلكة بتحفيز إفراز اللعاب ، مما يعني أنه سيكون لديك دفاع أقوى ضد أحماض البلاك. هذه الأحماض مسؤولة عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة، واللعاب يبقيها بعيدًا، تأكد من قطف العلكة الخالية من السكر. البكتيريا التي تعيش في فمك تحب السكر وستصنع معه حامضًا ضارًا.

3. اشرب كثير من الماء لتجنب جفاف الفم

كما ذكرنا سابقًا ، فإن أحد أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الناس هو جفاف الفم أيضًا. يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء خلال اليوم في هذه المنطقة عن طريق التأكد من بقاء فمك رطبًا في جميع الأوقات، سيساعد هذا أيضًا في إنتاج اللعاب ، وهو أمر حيوي. شيء آخر يمكنك القيام به لإنتاج المزيد من اللعاب هو البدء في تناول الأشياء التي تحتاج إلى الكثير من المضغ ، مثل الجزر والتفاح.

4. تجربة بعض العلاجات المنزلية

يمكن أن يكون إدخال بعض الأطعمة في روتينك اليومي مفيدًا للغاية، على سبيل المثال ، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا الزبادي لمدة 6 أسابيع انخفض لديهم الرائحة الكريهة، إذا كنت ترغب في تجربة ذلك ، فستحتاج إلى تناول ما لا يقل عن حصة واحدة من الزبادي العادي منزوع الدسم يوميًا، ولكن ، إذا لم يعجبك ذلك ، يمكنك تجربة شرب بعض عصير البرتقال أو تناول بضع برتقال يوميًا.

5. متى تذهب للطبيب؟

في بعض الحالات، لا علاقة لرائحة الفم الكريهة بنظافة فمك ، سيخبرك طبيب أسنانك إذا كنت تندرج تحت هذه الفئة، هذا هو الوقت الذي قد تحتاج فيه إلى زيارة أحد المتخصصين ، حتى يتمكن من البحث عن جذر المشكلة والعثور على أفضل خطة للعلاج.