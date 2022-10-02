الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة فى العثور على جثة شاب داخل كرتونة فى الشارع

جثة
جثة
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تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 3 شباب تم ضبطهم في واقعة العثور على جثة شاب داخل كرتونة في الوراق لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.

كشف تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن الشاب المعثور على جثته فارق الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأن 3 من أصدقائه نقلوا جثته بسيارة، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعثر على جثة شاب داخل كرتونة، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بتكثيف التحريات تبين أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أثناء تعاطي المخدرات بصحبة أصدقائه، وعقب وفاته، نقلوا جثته داخل كرتونة، واستخدموا سيارة في نقلها والتخلص منها بمكان العثور عليها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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