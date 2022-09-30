الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء الاتحاد الأوروبى يتفقون على فرض رسوم إضافية على شركات الطاقة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلنت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة، عن أن الشركات التي تقدم الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وتربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الكهرباء، سوف تواجه رسوما إضافية بعدما توصل وزراء التكتل لاتفاق بشأن ذلك.

وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى شراء الغاز بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار .

وقال "هابيك"، لدى وصوله إلى اجتماع في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم "قوته السوقية بشكل حكيم" و"يتصرف بأسلوب منسق" عند شراء الغاز من دول ثالثة، وأضاف: «نحن لم نعد في وضع يمكن استخدامه من أجل الابتزاز، حيث إن كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي تمكنت من ملء ما يكفي من مستودعات الغاز في الأسابيع الأخيرة»، وتابع: سيحتاج الاتحاد الأوروبي للتحدث مع "الدول الصديقة، النرويج والولايات المتحدة والجزائر" بشأن كيف يمكن للتكتل شراء الغاز بشكل أرخص.

- فرض رسوم على شركات الطاقة التى تربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الطاقة

وأعرب وزير الاقتصاد الألماني عن دعمه فرض رسوم على شركات الطاقة التي تربح بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الطاقة، ودعا إلى توسيع إنتاج الطاقة المتجددة.

وتابع أنه مستعد لوضع سقف للأسعار على واردات الغاز الروسي بوصفها عقوبة على البلاد.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت، أول أمس الأربعاء، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط.

وفي وقت سابق، سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بلغت 10% على مدى سنة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك المواد الغذائية، على ما أعلن معهد "يوروستات"، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة التضخم في أغسطس 9,1% بالنسبة للدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير 1997.

 

الاتحاد الأوروبي أسعار الكهرباء وزراء التكتل وزير الاقتصاد الألماني الغاز بروكسل

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وائل لطفي

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